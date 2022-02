Djokovic sfida tutti | se sarò costretto a vaccinarmi rinuncerò a Roland Garros e Wimbledon

(Di martedì 15 febbraio 2022)non retrocede di un passo e tornando all’attacco,: «Se». Una promessa che suona un po’ come un avvertimento, con cui il fuoriclasse serbo torna in trincea dopo l’esclusione dagli Australian Open, dicendosi pronto a pagare anche un alto prezzo sportivo in nome della sua contrarietà al vaccino. Tanto da dichiarare alla Bbc di essere disposto a saltare anche i prossimi Slam pur di evitare di sottoporsi all’immunizzazione. E al fine di mostrarsi – come ha detto lui stesso alla tv britannica – «pronto a difendere la mia libertà di scelta».torna all’attacco: sea vaccinarsi sacrificherà ...

...a rovesciare l'inerzia della. Grazie a questo trionfo, il 35enne di Manacor è diventato il quarto uomo nella storia ad aver conquistato tutti i Major almeno due volte (insieme a Novak, ......sorprese dovrebbe vedere inoltre il ritorno in campo del campione serbo e numero uno Novak,... per gli impegni con la Slovacchia, ladi Coppa Davis in programma a Bratislava i prossimi 4 ...Novak Djokovic torna a parlare e lo fa in una intervista rilasciata ... Ne risentiremo sicuramente parlare e può essere che la sfida Musetti-Lehecka diventi un classico del tennis che verrà. Abbiamo ...Novak Djokovic, in una intervista esclusiva alla Bbc, evidenzia di non essere un no vax, ma “ho sempre sostenuto la libertà di scegliere cosa mettere nel proprio corpo”. L’esclusione del tennista ...