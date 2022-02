Djokovic pronto a rinunciare al Wimbledon e agli Open di Francia pur di non fare il vaccino (Di martedì 15 febbraio 2022) Novak Djokovic continua a far parlare di sé con le ultime affermazioni in tema di vaccini, rilasciate oggi 15 febbraio. Il campione, dopo i turbolenti fatti che lo hanno visto escludere dagli Australian Open, ha rivelato che si rifiuterà di giocare ai futuri tornei dello Slam se ciò significa che dovrà farsi somministrare obbligatoriamente un … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 15 febbraio 2022) Novakcontinua a far parlare di sé con le ultime affermazioni in tema di vaccini, rilasciate oggi 15 febbraio. Il campione, dopo i turbolenti fatti che lo hanno visto escludere dAustralian, ha rivelato che si rifiuterà di giocare ai futuri tornei dello Slam se ciò significa che dovrà farsi somministrare obbligatoriamente un … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

