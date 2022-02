Djokovic “Pronto a rinunciare a grandi tornei, non mi vaccino” (Di martedì 15 febbraio 2022) Londra – Dopo l’affaire Australian Open e dopo diversi giorni di silenzio, il numero uno del tennis mondiale, Novak Djokovic, è tornato a parlare, ribadendo la sua posizione sul Covid-19. “Non sono un ‘no vax’. Sostengo semplicemente il diritto di scelta di ogni individuo e la libertà di decidere cosa mettersi nel proprio corpo. Rinuncio ai tornei, piuttosto che accettare l’obbligo di vaccinarmi contro il Coronavirus”, le parole del serbo ai microfoni della Bbc. Dopo aver “perso” la prima prova stagionale del Grande Slam, in Australia, adesso rischia di saltare il Roland Garros e Wimbledon. “Sì, sono Pronto a pagare questo prezzo”, ha chiarito il tennista di Belgrado. “Sono stato espulso dall’Australia perchè il Ministro ha usato il suo potere discrezionale per annullare il mio visto. Non mi piace che si pensi che abbia fatto qualcosa ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 15 febbraio 2022) Londra – Dopo l’affaire Australian Open e dopo diversi giorni di silenzio, il numero uno del tennis mondiale, Novak, è tornato a parlare, ribadendo la sua posizione sul Covid-19. “Non sono un ‘no vax’. Sostengo semplicemente il diritto di scelta di ogni individuo e la libertà di decidere cosa mettersi nel proprio corpo. Rinuncio ai, piuttosto che accettare l’obbligo di vaccinarmi contro il Coronavirus”, le parole del serbo ai microfoni della Bbc. Dopo aver “perso” la prima prova stagionale del Grande Slam, in Australia, adesso rischia di saltare il Roland Garros e Wimbledon. “Sì, sonoa pagare questo prezzo”, ha chiarito il tennista di Belgrado. “Sono stato espulso dall’Australia perchè il Ministro ha usato il suo potere discrezionale per annullare il mio visto. Non mi piace che si pensi che abbia fatto qualcosa ...

