Djokovic: «Non sono No vax ma rinuncerò ai tornei se mi obbligano all’immunizzazione» (Di martedì 15 febbraio 2022) Novak Djokovic torna a parlare. In un’intervista rilasciata in esclusiva alla Bbc il campione di tennis serbo assicura di non essere un No vax ma dice anche che rinuncerà ai prossimi tornei se l’unica alternativa fosse quella di immunizzarsi. «Se sarei pronto a sacrificare la partecipazione a competizioni come Wimbledon e Open di Francia per la mia posizione sul vaccino? Sì, questo è il prezzo che sono disposto a pagare», dice. E ancora: «Non sono mai stato contrario alle vaccinazioni», aggiunge confermando di aver fatto i vaccini da bambino, «ma ho sempre sostenuto la libertà di scegliere cosa mettere nel proprio corpo». Djokovic dice che sperava che i requisiti di vaccinazione in alcuni tornei (come Indian Wells) cambiassero, ma non si piegherà «perché i principi del processo ... Leggi su open.online (Di martedì 15 febbraio 2022) Novaktorna a parlare. In un’intervista rilasciata in esclusiva alla Bbc il campione di tennis serbo assicura di non essere un No vax ma dice anche che rinuncerà ai prossimise l’unica alternativa fosse quella di immunizzarsi. «Se sarei pronto a sacrificare la partecipazione a competizioni come Wimbledon e Open di Francia per la mia posizione sul vaccino? Sì, questo è il prezzo chedisposto a pagare», dice. E ancora: «Nonmai stato contrario alle vaccinazioni», aggiunge confermando di aver fatto i vaccini da bambino, «ma ho sempre sostenuto la libertà di scegliere cosa mettere nel proprio corpo».dice che sperava che i requisiti di vaccinazione in alcuni(come Indian Wells) cambiassero, ma non si piegherà «perché i principi del processo ...

