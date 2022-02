Djokovic non ha cambiato idea sui vaccini: "Rinuncio a Wimbledon e Roland Garros se c'è l'obbligo" (Di martedì 15 febbraio 2022) Non sono bastate le giornate turbolente d'Australia, ovvero quelle da cui Novak Djokovic è uscito con un'espulsione dal paese che gli ha impedito di difendere il titolo agli Australian Open. Il numero uno al mondo del tennis non ha affatto cambiato idea sui vaccini. Anzi. E nella prima intervista dopo i fatti dello scorso mese lo ha voluto chiarire pubblicamente. "Non sono un non vax, ma rinuncerei ai trofei piuttosto che essere costretto a vaccinarmi contro il Covid", ha detto alla Bbc. Lasciando intendere che sarebbe pronto a sfilarsi dalla partecipazione al Roland Garros e a Wimbledon in programma alla fine della primavera, e dove vinse conquistò due slam non più tardi di nove mesi fa. "È un prezzo che sono disposto a pagare. Non sono in assoluto contrario alle ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 15 febbraio 2022) Non sono bastate le giornate turbolente d'Australia, ovvero quelle da cui Novakè uscito con un'espulsione dal paese che gli ha impedito di difendere il titolo agli Australian Open. Il numero uno al mondo del tennis non ha affattosui. Anzi. E nella prima intervista dopo i fatti dello scorso mese lo ha voluto chiarire pubblicamente. "Non sono un non vax, ma rinuncerei ai trofei piuttosto che essere costretto a vaccinarmi contro il Covid", ha detto alla Bbc. Lasciando intendere che sarebbe pronto a sfilarsi dalla partecipazione ale ain programma alla fine della primavera, e dove vinse conquistò due slam non più tardi di nove mesi fa. "È un prezzo che sono disposto a pagare. Non sono in assoluto contrario alle ...

