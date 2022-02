Djokovic non cambia idea sul vaccino: "Pronto a saltare Roland Garros e Wimbledon" (Di martedì 15 febbraio 2022) Novak Djokovic non cambia idea sul tema vaccino Covid . Dopo il caos Australian Open e l' espulsione dall'Australia , il tennista serbo ha confermato in un'intervista di essere Pronto a saltare Roland ... Leggi su quotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Novaknonsul temaCovid . Dopo il caos Australian Open e l' espulsione dall'Australia , il tennista serbo ha confermato in un'intervista di essere...

