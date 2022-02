Djokovic nel 2017 era “ideologicamente” contrario alla chirurgia. È un miracolo che sia ancora vivo (Di martedì 15 febbraio 2022) “Ho tanti amici vaccinati”. C’è mancato tanto così. alla BBC non avrebbero colto subito la cialtronaggine italo-balcanica del messaggio. Avrebbero registrato Djokovic come hanno fatto, all’inglese. Rilanciando al mondo la prima intervista del miglior giocatore di tennis al mondo, ad un mese dall’espulsione con ignominia dall’Australia. Djokovic ha avuto un sacco di tempo per prepararsi a raccontare quella deflagrante disavventura umana e mediatica. E tutto ciò che è riuscito a produrre è un mirabolante «Pur di non vaccinarmi sono disposto a non giocare a Wimbledon e al Roland Garros. Ma non sono no-vax» Il controsenso logico è un virtuosismo. Dettato dal bisogno di difendere il principio egoistico – il corpo è mio e lo gestisco io – senza passare per un negazionista della pandemia. Il suo clan non dispone evidentemente di un Pr capace ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 febbraio 2022) “Ho tanti amici vaccinati”. C’è mancato tanto così.BBC non avrebbero colto subito la cialtronaggine italo-balcanica del messaggio. Avrebbero registratocome hanno fatto, all’inglese. Rilanciando al mondo la prima intervista del miglior giocatore di tennis al mondo, ad un mese dall’espulsione con ignominia dall’Australia.ha avuto un sacco di tempo per prepararsi a raccontare quella deflagrante disavventura umana e mediatica. E tutto ciò che è riuscito a produrre è un mirabolante «Pur di non vaccinarmi sono disposto a non giocare a Wimbledon e al Roland Garros. Ma non sono no-vax» Il controsenso logico è un virtuosismo. Dettato dal bisogno di difendere il principio egoistico – il corpo è mio e lo gestisco io – senza passare per un negazionista della pandemia. Il suo clan non dispone evidentemente di un Pr capace ...

angelomangiante : #Djokovic alla BBC dice che è disposto a saltare i tornei pur di non vaccinarsi. Dopo l'impresa del Grande Slam sf… - GuidoDeMartini : ?? LUI NON MOLLA MAI! ?? Il fuoriclasse serbo conferma la sua linea, anche a costo di saltare i due prossimi slam: '… - Agenzia_Italia : #COVID19 Il tennista serbo, numero uno del tennis mondiale, ha spiegato in un'intervista alla Bbc di non essere un… - Marc852835993 : RT @Agenzia_Italia: #COVID19 Il tennista serbo, numero uno del tennis mondiale, ha spiegato in un'intervista alla Bbc di non essere un No… - gemmapontini : Per #Djokovic! Le persone credono ai complotti per non accettare la realtà, disse @_UmbertoEco_ Nel 2016 moriva Um… -