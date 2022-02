Disney+, Un’altra scatenata dozzina: ecco il trailer e il poster (Di martedì 15 febbraio 2022) Un’altra scatenata dozzina: Disney+ diffonde il trailer e il poster del comedy live-action con Gabrielle Union e Zach Braff, pronta a debuttare sulla piattaforma il 18 marzo 2022 Il film originale Disney+ Un’altra scatenata dozzina, una nuova versione della commedia familiare di successo del 2003, interpretato da Gabrielle Union e Zach Braff, sarà disponibile dal 18 marzo 2022 in esclusiva su Disney+. Disney+ ha diffuso il trailer che mostra la storia divertente e commovente delle imprese scatenate di una famiglia mista di 12 persone, i Bakers, mentre si destreggiano tra una vita domestica frenetica e la gestione del loro business familiare. Un’altra ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 15 febbraio 2022)diffonde ile ildel comedy live-action con Gabrielle Union e Zach Braff, pronta a debuttare sulla piattaforma il 18 marzo 2022 Il film originale, una nuova versione della commedia familiare di successo del 2003, interpretato da Gabrielle Union e Zach Braff, sarà disponibile dal 18 marzo 2022 in esclusiva suha diffuso ilche mostra la storia divertente e commovente delle imprese scatenate di una famiglia mista di 12 persone, i Bakers, mentre si destreggiano tra una vita domestica frenetica e la gestione del loro business familiare....

