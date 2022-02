Advertising

sportli26181512 : Diogo Jota, l'asso di Klopp che adora la 'francesinha' e consuma la playstation: Diogo Jota, l'asso di Klopp che ad… - Gazzetta_it : Diogo Jota, l'asso di Klopp che adora la 'francesinha' e consuma la playstation #InterLiverpool - rykyjeypynaz : Salah muore in campo e scoppia la rissa furibonda! Gagliardini sembra una furia! Sta picchiando Diogo Jota usando… - thetruedam : Giuro su dio che se diogo jota piscia in testa a tutta la difesa della nazionale e ci sbatte fuori dai mondiali ti… - _thegod_father : @bobbyxbae ti mettono diogo jota -

Ultime Notizie dalla rete : Diogo Jota

La Gazzetta dello Sport

A Porto si può ordinare in qualunque bar con vista sull'Oceano, pranzo o cena, differenze zero, ed è lì cheha imparato a strafogarsi, magari dopo aver infilato una doppietta al campetto. ...... Henderson e Naby Keïta; infine nel tridente d'attacco ecco naturalmente Salah a destra, conche potrebbe essere il favorito come centravanti e Mané intoccabile a sinistra.Il Liverpool ti fa correre, ti allunga il campo con Salah e Mané, c’è da capire chi gioca come falso nove tra Firminio e Diogo Jota. (Spazio Inter) ...e che sarà la stessa (a meno che in avanti Diogo Jota non prenda il posto di Firmino) che schiererà al Meazza. Simone Inzaghi sa che una prestazione come quella di Napoli non può essere ...