Di Canio | «Il Liverpool ha dei punti deboli Ronaldo? Lo United non fa per lui»

(Di martedì 15 febbraio 2022) . Le dichiarazioni dell’ex attaccante Paolo Diparla dagli studi di Sky Sport dele di Cristiano. Le sue parole: «Alisson compie miracoli in porta, ma ogni quattro o cinque partite commette qualche errore stupido. Ilha dei, ogni squadra ce l’ha. Cristiano? Il Manchesternon è la squadra giusta per lui. Sono tutti solisti, lo stesso Pogba è solo colpi di tacco e suole». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #DiCanio sul #Liverpool e su #Ronaldo - infoitsport : Inter senti Di Canio: 'Il Liverpool ha un punto debole!' - infoitsport : Di Canio: “Inter-Liverpool, occhio a Dumfries. Barella assenza che pesa. Con lui…” - infoitsport : Inter-Liverpool, Di Canio: “Inzaghi, provaci! Perisic può fare male. La chiave…” - SpazioInter : Inter senti Di Canio: 'Il Liverpool ha un punto debole!' - -

Ultime Notizie dalla rete : Canio Liverpool

E su Sky Q , chi è abbonato ad Amazon Prime, mercoledì alle 21.00 potrà seguire Inter -... Anna Billò In studio: Alessandro Costacurta, Fabio Capello, Paolo Condò, Paolo Die ...Inter -, Di'punta' Van Dijk: 'C'è qualche scricchiolio' Virgil Van Dijk © LaPresseSecondo Di, il ritorno di Van Dijk ha fatto bene alma ci sono delle criticità. '...L'ex attaccante dell'Italia Paolo Di Canio spiega perché Ivan Perisic potrebbe giocare un ruolo chiave contro il Liverpool domani e crede che Virgil van Dijk "non sia così dominante" come in ...Hakan Calhanoglu è comparso in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Liverpool. Mancano poco più di 24 ore all’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Liverpool. (CalcioMercato ...