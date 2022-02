Delia Duran: le dichiarazioni post puntata. Miriana Trevisan asfalta la modella! (Di martedì 15 febbraio 2022) Delia Duran si confronta con Miriana e Manila post puntata. Spiazzanti le dichiarazioni della Trevisan Delia Duran si confronta con Miriana e Manila al termine della puntata. La modella si aspetta conforto e solidarietà dalle amiche ma, lasciando da parte il discorso Alex Belli, le due concorrenti decidono di non assecondarla cercando di farle capire i motivi dei suoi errori: “Delia intanto è brutto dire tu vorresti essere me, non si dice ad un’altra donna. E poi se una tua amica è interessata ad un uomo è carino farsi da parte…tu sei stata molto provocante e Barù ha accolto le tue provocazioni”. Delia, infastidita dalle spiazzanti dichiarazioni di ... Leggi su 361magazine (Di martedì 15 febbraio 2022)si confronta cone Manila. Spiazzanti ledellasi confronta cone Manila al termine della. La modella si aspetta conforto e solidarietà dalle amiche ma, lasciando da parte il discorso Alex Belli, le due concorrenti decidono di non assecondarla cercando di farle capire i motivi dei suoi errori: “intanto è brutto dire tu vorresti essere me, non si dice ad un’altra donna. E poi se una tua amica è interessata ad un uomo è carino farsi da parte…tu sei stata molto provocante e Barù ha accolto le tue provocazioni”., infastidita dalle spiazzantidi ...

Advertising

fanpage : #Gfvip, Delia ha baciato Barù per ferire Jessica, 'così impara' #jeru - SaraNfbCM : RT @GiadaQuattrone_: Ma lo scopo di Alex Belli è quello di parlare male di Delia Duran ai concorrentie metterli contro di lei? che bravo ma… - regressionemmnt : segnalo che in regia 2 delia duran finge di piangere per la manipulation di belli #gfvip - regressionemmnt : regà mi sa che qui di narcisista patologica ce n'è una ed è delia duran #gfvip - GiadaQuattrone_ : Ma lo scopo di Alex Belli è quello di parlare male di Delia Duran ai concorrentie metterli contro di lei? che bravo… -