“De Benedetti sapeva tutto di Mani Pulite già da mesi” | Pomicino rivela | “Mi venne a trovare e…”

"Nella primavera del 1991 venne a trovarmi Carlo De Benedetti e...". E' Cirino Pomicino ad andare alle origini di Tangentopoli in un'intervista al Giornale a Stefano Zurlo. E a rivelare come dietro la rivoluzione giudiziaria che azzerò la politica italiana ci fosse uno schema ben preciso. L'establischment industriale disegnò un vero e proprio disegno politico: virare a sinistra. Pomicino, il ruolo di De Benedetti L'ex Dc ed ex ministro del Bilancio nel governo Andreotti a 30 anni da Mani Pulite racconta un episodio rivelatore: «Nella primavera del 1991 venne a trovarmi Carlo De Benedetti con cui avevo un rapporto di amicizia, anche se la pensavamo in modo diverso. In pratica mi spiegò che con altri ...

