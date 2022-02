Dal Parlamento europeo nuove regole per proteggere i diritti degli animali durante il trasporto

Advertising

riotta : Il ritiro di qualche reparto russo dal confine #Ucraina raffredda la crisi ma, occhio, il Parlamento chiede ora a… - Palazzo_Chigi : Dal Parlamento via libera all’inserimento della tutela dell’#ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nella… - borghi_claudio : Ecco il nostro emendamento passato al Senato nonostante il parere contrario del Governo. Il Palio quest'anno si fa!… - carmenvanetti1 : RT @cinziotta73: @dottorbarbieri Come sempre si parano le chiappette con la solita fiducia. Però ora hanno espulso dal Parlamento i disside… - Lorenzxo2 : RT @cinziotta73: @dottorbarbieri Come sempre si parano le chiappette con la solita fiducia. Però ora hanno espulso dal Parlamento i disside… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Parlamento

Agenzia ANSA

La riforma del Consiglio Superiore? "Ora è veramente il tempo del. Lì ci sarà lo spazio per le riflessioni: che seguiremogoverno con attenzione". Questo contenuto è riservato agli ...europeo arrivano nuove regole per proteggere i diritti degli animali durante il trasporto. In una risoluzione approvata a larga maggioranza gli eurodeputati chiedono piu' regole per ...Dal Parlamento europeo arrivano nuove regole per proteggere i diritti degli animali durante il trasporto. In una risoluzione approvata a larga maggioranza gli eurodeputati chiedono piu' regole per ...Come Parlamento voi avete votato a favore di una revoca dei brevetti ... C’è chi dice che con la sospensione dei brevetti sin dall’inizio della campagna vaccinale si sarebbe potuta evitare Omicron, ...