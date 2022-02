Dai Galacticos di Perez all’accatastamento di campioni di Al Thani | ecco perché Real Madrid-Psg sembra un passaggio di consegne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 febbraio 2022) Nel calcio esiste solo un modo per creare il proprio blasone: comprarlo. Vuol dire strappare i giocatori migliori agli altri. Significa spendere montagne intere di quattrini. Anno dopo anno dopo anno.l’obiettivo non è vincere. Ma provare a eternare il proprio dominio. Un’idea che ha avuto una applicazione tutta nuova alla soglia del Duemila, quando Florentino Pérez si è insediato alla Casa Blanca. E allora la monarchia si è trasformata velocemente in assolutismo. La strategia è stata chiara fin da subito: innestare un fuoriclasse all’anno in una squadra di. Era ildei Galácticos, una entità costruita in laboratorio per dominare, un Frankenstein assemblato per fagocitare tutte le rivali. Un concetto che è stato elevato a sistema nell’estate del 2011, quando la Qatar Investment Authority ha ...