Da oggi obbligo di super green pass nei luoghi di lavoro per gli ultracinquantenni Misure di contrasto al corona virus (Di martedì 15 febbraio 2022) Da oggi è in vigore l'obbligo di super green pass per gli over 50 nei luoghi di lavoro. Sanzioni in caso di violazioni. I controlli vengono effettuati incrociando i dati con gli elenchi Inps. La misura è ritenuta di particolare importanza perché fra gli oltre cinque milioni di ultradodicenni non ancora vaccinati contro il corona virus, oltre la metà è rappresentata da ultracinquantenni.

