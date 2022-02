Da oggi green pass rafforzato obbligatorio sul lavoro per over 50 (Di martedì 15 febbraio 2022) AGI - Super green pass obbligatorio da oggi per gli over 50 nei luoghi di lavoro. Multe fino a 1.500 euro, rischio sospensione senza stipendio. Il green pass potrebbe essere abolito il 31 marzo, attuale data di scadenza dello stato d'emergenza. “E' assolutamente uno scenario possibile. Teniamo conto che oggi dobbiamo completare la somministrazione delle terze dosi per completare la campagna vaccinale, procedendo con questo ritmo è assolutamente ragionevole pensare che per marzo potremmo avere completato l'operazione, aprendo un nuovo scenario con progressivo allentamento delle misure restrittive, green pass compreso”. Così a Rai Radio1, ospite di Giorgio Zanchini a 'Radio Anch'io', il sottosegretario ... Leggi su agi (Di martedì 15 febbraio 2022) AGI - Superdaper gli50 nei luoghi di. Multe fino a 1.500 euro, rischio sospensione senza stipendio. Ilpotrebbe essere abolito il 31 marzo, attuale data di scadenza dello stato d'emergenza. “E' assolutamente uno scenario possibile. Teniamo conto chedobbiamo completare la somministrazione delle terze dosi per completare la campagna vaccinale, procedendo con questo ritmo è assolutamente ragionevole pensare che per marzo potremmo avere completato l'operazione, aprendo un nuovo scenario con progressivo allentamento delle misure restrittive,compreso”. Così a Rai Radio1, ospite di Giorgio Zanchini a 'Radio Anch'io', il sottosegretario ...

