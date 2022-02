Da Magni a Goggia | quando i campioni superano gli infortuni anticipando la medicina

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 15 febbraio 2022) L’ottimismo di solito non è affar per medici. Non perché siano pessimisti di natura, semplicemente perché non basano il loro giudizio su convenzioni astratte, bensì su evidenze fisiche e scientifiche. O almeno così dovrebbe essere. “Fosse per i medici non sarei stato nemmeno in pista. E invece in pista ci sono sceso”, disse nel 2013 Jorge Lorenzo dopo aver concluso al quinto posto la gara di Assen. Si era fratturato la clavicola dopo una caduta nelle libere del giovedì, era stato operato nella notte, sabato tirava la manetta della sua moto. Il dottor Costa commentò che “certe cose le fanno solo i motociclisti”. Almeno a parole, perché l’espressione invece diceva altro: “Questo è pazzo, gli ho detto che non era il caso, lui non ha voluto darmi retta”. Sofiaè stata meno veloce a rimettersi gli sci ai piedi. Con un ginocchio in quelle condizioni non avrebbe ...