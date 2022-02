Curling, l’Italia demolisce gli Usa campioni olimpici e resta aggrappata al sogno qualificazione! (Di martedì 15 febbraio 2022) l’Italia del Curling maschile compie il proprio dovere e resta aggrappata con le unghie e con i denti alla possibilità di acciuffare le semifinali delle Olimpiadi di Pechino 2022 al fotofinish. Gli azzurri hanno infatti vinto una partita fondamentale contro i campioni olimpici in carica, gli Stati Uniti, imponendosi con il punteggio di 10-4, risultato maturato dopo un finale a dir poco incredibile. Un match per tre quarti decisamente equilibrato quello andato in scena tra le due compagini. Partono bene in tal senso gli azzurri mettendo a referto un punto in un primo end non scevro di lievi sbavature. Non si fa attendere tuttavia la risposta degli avversari che, sfruttando anche un paio di errori in casa Italia, mettono il muso davanti nel secondo turno segnando due punti e portandosi ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022)delmaschile compie il proprio dovere econ le unghie e con i denti alla possibilità di acciuffare le semifinali delle Olimpiadi di Pechino 2022 al fotofinish. Gli azzurri hanno infatti vinto una partita fondamentale contro iin carica, gli Stati Uniti, imponendosi con il punteggio di 10-4, risultato maturato dopo un finale a dir poco incredibile. Un match per tre quarti decisamente equilibrato quello andato in scena tra le due compagini. Partono bene in tal senso gli azzurri mettendo a referto un punto in un primo end non scevro di lievi sbavature. Non si fa attendere tuttavia la risposta degli avversari che, sfruttando anche un paio di errori in casa Italia, mettono il muso davanti nel secondo turno segnando due punti e portandosi ...

