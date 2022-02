Crisi ucraina: Russia riporta alcune truppe alla base (Di martedì 15 febbraio 2022) Si intravede un piccolo segnale di distensione nella Crisi ucraina da parte della Russia. Il ministero della Difesa russo ha infatti annunciato che alcune truppe schierate al confine ucraino stanno tornando alle loro basi dopo aver completato le esercitazioni. Crisi ucraina: la Russia riporta alcune truppe alla base? Mentre la diplomazia è al lavoro nel Leggi su periodicodaily (Di martedì 15 febbraio 2022) Si intravede un piccolo segnale di distensione nellada parte della. Il ministero della Difesa russo ha infatti annunciato cheschierate al confine ucraino stanno tornando alle loro basi dopo aver completato le esercitazioni.: la? Mentre la diplomazia è al lavoro nel

