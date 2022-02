Crisi Ucraina-Russia | Putin | “Tentato compromesso | ma non sono stato ascoltato”

Leggi su italiasera

(Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Laè disposta a continuare i colloqui su questioni missilistiche e non solo, ma qualsiasi vincolo forte sarà considerato come una minaccia. Lo ha detto il presidente russo Vladimirnel corso di una conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Mosca, spiegando di averuncon l’, ma che i suoi suggerimenti ”nonstati ascoltati”. Il presidente russo e il cancelliere tedesco hanno iniziato con il faccia a faccia al Cremlino e poi, si precisa, il colloquio è proseguito durante una colazione di lavoro. In tutto i colloquiandati avanti per più di tre ore. ”Cerchiamo sempre di rafforzare la collaborazione” trae Germania, ha aggiunto, ...