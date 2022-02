Crisi Ucraina, l’annuncio del ministero della Difesa russo: «Alcune forze schierate al confine rientrano alla base» (Di martedì 15 febbraio 2022) I tentativi diplomatici per attenuare l’altissima tensione tra Russia e Ucraina continuano, ma il timore di una guerra fa tremare ancora il mondo. Una delle ultime rivelazioni diffuse dalla Cnn parlano della data del 16 febbraio come possibile giorno in cui i russi si decideranno ad attaccare e di come il presidente ucraino Voldymyr Zelensky sarebbe stato già informato. Se la soffiata fosse vera mancherebbero quindi 24 ore per la tragica decisione che provocherebbe atti bellici a catena. Dal ministero della Difesa di Mosca nel frattempo arriva una delle poche buone notizie delle ultime ore: «Alcune delle forze russe schierate per esercitazioni militari nei pressi della frontiera Ucraina stanno ... Leggi su open.online (Di martedì 15 febbraio 2022) I tentativi diplomatici per attenuare l’altissima tensione tra Russia econtinuano, ma il timore di una guerra fa tremare ancora il mondo. Una delle ultime rivelazioni diffuse dCnn parlanodata del 16 febbraio come possibile giorno in cui i russi si decideranno ad attaccare e di come il presidente ucraino Voldymyr Zelensky sarebbe stato già informato. Se la soffiata fosse vera mancherebbero quindi 24 ore per la tragica decisione che provocherebbe atti bellici a catena. Daldi Mosca nel frattempo arriva una delle poche buone notizie delle ultime ore: «dellerusseper esercitazioni militari nei pressifrontierastanno ...

