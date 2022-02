Crisi ucraina, diplomazia al lavoro: la conferenza stampa di Luigi Di Maio in diretta da Kiev (Di martedì 15 febbraio 2022) Continuano gli sforzi diplomatici per evitare <a href="https://www.lastampa.it/esteri/2022/02/15/news/ucraina mosca alcune forze a confine rientrano alla base-2855691/?ref=LSHSTD-BH-I0-PM5-S1-T1">un'escalation al confine tra Russia e ucraina</a>. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il suo omologo ucraino Dmytro Kuleba parlano in conferenza stampa dopo il loro incontro. Il titolare della Farnesina dovrebbe poi recarsi a Mosca per vedere l'omologo Sergej Lavrov, che in queste ore avrebbe persuaso il presidente russo a continuare i colloqui con l'Occidente sulle richieste di sicurezza. <a href="https://www.repubblica.it/esteri/2022/02/15/news/ucraina russia news oggi diretta scholz putin ... Leggi su lastampa (Di martedì 15 febbraio 2022) Continuano gli sforzi diplomatici per evitare un'escalation al confine tra Russia e. Il ministro degli EsteriDie il suo omologo ucraino Dmytro Kuleba parlano indopo il loro incontro. Il titolare della Farnesina dovrebbe poi recarsi a Mosca per vedere l'omologo Sergej Lavrov, che in queste ore avrebbe persuaso il presidente russo a continuare i colloqui con l'Occidente sulle richieste di sicurezza.

