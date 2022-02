Crisi Ucraina | Biden | Pronti a negoziare accordi scritti con la Russia

(Di martedì 15 febbraio 2022) L'intervento diera particolarmente atteso dopo una giornata in cui si sono rincorse le voci di un imminente attacco russo all', attacco preannunciato negli ultimi giorni dagli 007 ...

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Ucraina

Roma, 15 feb. (askanews) - Wall Street chiude in rialzo, tirando un respiro di sollievo sull'allentamento dela crisi ucraina. Il Dow Jones guadagna l'1,22%, mentre il Nasdaq ha terminato in ...15.59 - «Dobbiamo trovare una soluzione pacifica a questa crisi, qualsiasi segno possa esserci lo consideriamo un buon segno», ha sottolineato Scholz ribadendo come lo schieramento delle truppe russe ...