Crisi Russia-Ucraina, Biden tende la mano a Putin: “Siamo pronti a negoziare accordi scritti” (Di martedì 15 febbraio 2022) Prosegue il tutto e per tutto per tentare la via diplomatica nella questione Russia-Ucraina ed evitare così una potenziale guerra mondiale: dopo il parziale ritiro delle truppe da parte di Mosca, il Presidente americano Joe Biden ha tenuto in serata un discorso in cui usa sia la carota che il bastone con Putin: sì ad accordi, ma in caso di attacco la Nato risponderà. Joe Biden pronto ad accordi scritti per risolvere la questione russo-Ucraina Già nella giornata di ieri le diplomazie al lavoro hanno segnato alcuni insperati punti nella vicenda che vede coinvolte Russia e Ucraina, sull’orlo di una guerra disastrosa: l’incontro con il cancelliere tedesco Scholz avrebbe portato a risultati fruttosi e ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 15 febbraio 2022) Prosegue il tutto e per tutto per tentare la via diplomatica nella questioneed evitare così una potenziale guerra mondiale: dopo il parziale ritiro delle truppe da parte di Mosca, il Presidente americano Joeha tenuto in serata un discorso in cui usa sia la carota che il bastone con: sì ad, ma in caso di attacco la Nato risponderà. Joepronto adper risolvere la questione russo-Già nella giornata di ieri le diplomazie al lavoro hanno segnato alcuni insperati punti nella vicenda che vede coinvolte, sull’orlo di una guerra disastrosa: l’incontro con il cancelliere tedesco Scholz avrebbe portato a risultati fruttosi e ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Crisi Ucraina, Putin ci scherza pure: 'Gli americani hanno detto a che ora inizia la guerra?' #15febbraio #putin… - luigidimaio : Domani andrò in #Ucraina. Gli obiettivi dell’Italia e di tutti i nostri partner sono quelli di ridurre la tensione… - emmabonino : Su crisi ucraina qualcuno dovrebbe chiamare un “time out” su questa agitazione senza scopo apparente. ONU e OSCE so… - MinisteroEstri : RT @luigidimaio: Domani andrò in #Ucraina. Gli obiettivi dell’Italia e di tutti i nostri partner sono quelli di ridurre la tensione ai con… - TerlizziGerard3 : RT @tg2rai: La crisi Ucraina Russia. Il cancelliere tedesco Scholz a Kiev. Mosca annuncia 'Possibilità di dialogo'. Domani al via la missio… -