Cremonese-Parma, Serie B: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di martedì 15 febbraio 2022) Cremonese-Parma si gioca questa sera alle 18.30 allo “Zini”, quale gara valida per la 23a giornata del campionato di Serie B 212-22. I padroni di casa vogliono dare continuità agli ultimi successi, provando a battere gli emiliani, in Serie positiva da tre giornate. Ecco cosa c’è da sapere sull’incontro e come i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre. Statistiche e curiosità di Cremonese-Parma I grigiorossi, che in classifica si presentano con 41 punti dopo 22 turni di campionato (12 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte), provengono da due importanti affermazioni. I ragazzi di Pecchia, infatti, prima si sono imposti in casa contro il Monza (3-2), poi, sabato scorso, nel far visita al Cittadella, si sono presi i tre punti battendo la formazione veneta per 2-0, con le reti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 febbraio 2022)si gioca questa sera alle 18.30 allo “Zini”, quale gara valida per la 23a giornata del campionato diB 212-22. I padroni di casa vogliono dare continuità agli ultimi successi, provando a battere gli emiliani, inpositiva da tre giornate. Ecco cosa c’è da sapere sull’incontro e come i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre. Statistiche e curiosità diI grigiorossi, che in classifica si presentano con 41 punti dopo 22 turni di campionato (12 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte), provengono da due importanti affermazioni. I ragazzi di Pecchia, infatti, prima si sono imposti in casa contro il Monza (3-2), poi, sabato scorso, nel far visita al Cittadella, si sono presi i tre punti battendo la formazione veneta per 2-0, con le reti ...

Advertising

OrchestraY : RT @1913parmacalcio: Mister #Iachini dopo l'allenamento di rifinitura ha convocato 2??3?? crociati per #CremoneseParma ???? - gaetanog83 : RT @1913parmacalcio: Mister #Iachini dopo l'allenamento di rifinitura ha convocato 2??3?? crociati per #CremoneseParma ???? - gaetanogiaq1983 : RT @1913parmacalcio: Mister #Iachini dopo l'allenamento di rifinitura ha convocato 2??3?? crociati per #CremoneseParma ???? - 1913parmacalcio : Mister #Iachini dopo l'allenamento di rifinitura ha convocato 2??3?? crociati per #CremoneseParma ????… - detmedvetna : Sportlov? 14:30 Juve Stabia v Catania (@ElevenSportsIT) 16:00 Catanzaro v Paganese (@ElevenSportsIT) 18:30 Cremone… -