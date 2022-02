Covid | ultime news Calano i ricoveri ordinari -448 e le terapie intensive -54

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) I nuovi casi di coronavirus sono 70.852, i morti 388. Tasso di positività stabile al 10,2%. È scattato l'obbligo di Super Green Pass sui luoghi di lavoro per gli over 50. Il ministro della Salute Speranza: "La pandemia non è evaporata, ma l'altissimo tasso di vaccinazione e la variante Omicron ci mettono nella condizione di guardare con maggiore fiducia ai prossimi mesi"

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 70.852 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I… - fanpage : ?? I nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 70.852 con tasso di positività al 10,2% .… - Agenzia_Ansa : Sono 695.744 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 283.891. Il tasso d… - GiacomoFerri16 : @ParcodiGiacomo @Cartabellotta Se inizia la guerra questi commenteranno anche le armi e la geopolitica, d'altronde… - mbbelluco : RT @Agenzia_Ansa: Sono 695.744 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 283.891. Il tasso di posi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime

Ledichiarazioni di Novak Djokovic ("Non sono un no vax, ma sacrificherò le prossime ...stimolato la compagnia aerea Ryanair a schierarsi di nuovo contro chi non vuole vaccinarsi contro il. ......3 miliardi di dollari nel 2020, nonostante la pandemia da- 19, prima di scendere leggermente ... sostenuti dall'Iran, che nellesettimane hanno lanciato una serie di attacchi con droni e ...La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 695.744 tamponi e individuati 70.852 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 1.550.410, 40 ...Venezia interrompe il volo degli spagnoli, Reyer quinto successo nelle ultime 6 gare in Eurocup. Piove sul bagnato in casa orogranata prima della gara: Tonut è risultato positivo al Covid dopo il ...