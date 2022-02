Covid | ultime news Calano i ricoveri ordinari -448 e le terapie intensive -54 LIVE

(Di martedì 15 febbraio 2022) I nuovi casi di coronavirus sono 70.852, i morti 388. Tasso di positività stabile al 10,2%. È scattato l'obbligo di Super Green Pass sui luoghi di lavoro per gli over 50. Il ministro della Salute Speranza: "La pandemia non è evaporata, ma l'altissimo tasso di vaccinazione e la variante Omicron ci mettono nella condizione di guardare con maggiore fiducia ai prossimi mesi"

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 70.852 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I… - fanpage : ?? I nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 70.852 con tasso di positività al 10,2% .… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 41.247 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 77.029, ma a fronte di un n… - infoitinterno : Covid 19 in provincia di Siracusa, nelle ultime 24 ore 873 nuovi casi - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Sono 695.744 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 283.891. Il tasso di posi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime

Sky Tg24

Il numero delle vittime , con altri 26 morti (19 nelle48 ore, 7 in precedenza ma registrati ora), sale a 9.500. I ricoverati con sintomi sono 1.155, 58 meno di ieri, mentre sono 65 i pazienti ...Sono 70.852 i nuovi contagi danelle24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 28.630. Le vittime sono invece 388, in aumento rispetto a ieri quando erano state 281. Sono 695.744 i tamponi ...In Calabria risalgono i contagi da Covid 19: sono 2.381 (ieri 904) i casi riscontrati nelle ultime 24 ore con 12.853 tamponi (più del doppio di quelli processati ieri) con il tasso di positività che ...Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe aria di crisi nella coppia ... esibite nel famoso intervallo scatenando la polemica per la mancanza di mascherine anti Covid. Hypocrisy? Prince Harry ...