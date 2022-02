Covid, ricoveri pediatrici: il 70% dei bambini non è vaccinato (Di martedì 15 febbraio 2022) Firenze, 15 febbraio 2022 - La pandemia da Covid - 19 non ha risparmiato gli ospedali pediatrici , ma, fortunatamente, i dati della curva dei ricoveri iniziano lentamente a scendere . Questa settimana ... Leggi su lanazione (Di martedì 15 febbraio 2022) Firenze, 15 febbraio 2022 - La pandemia da- 19 non ha risparmiato gli ospedali, ma, fortunatamente, i dati della curva deiiniziano lentamente a scendere . Questa settimana ...

Advertising

sbonaccini : Stanno calando parecchio contagi e ricoveri, sia nei reparti covid che nelle terapie intensive. Confido che in Emil… - borghi_claudio : @BalliFrancesco @Tractors_Lover @marconi_ales @menestrelloxyz @gitokko @SoqquadroM @Marcella_IsBack Guardi che stia… - vienegiututto : RT @YanezPeter: Pillole di ottimismo in Danimarca ???? Ottime notizie anche oggi I casi aumentano di nuovo ma è colpa dei troppi tamponi… - AlessioPecoraro : RT @sbonaccini: Stanno calando parecchio contagi e ricoveri, sia nei reparti covid che nelle terapie intensive. Confido che in Emilia-Romag… - YanezPeter : Pillole di ottimismo in Danimarca ???? Ottime notizie anche oggi I casi aumentano di nuovo ma è colpa dei troppi t… -