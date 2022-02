Covid: quasi 2mln di italiani guariti ma senza vaccino (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 14 feb. (Adnkronos Salute) - Sono 1,9 milioni gli italiani guariti, al massimo da 6 mesi, senza alcuna somministrazione del vaccino anti-Covid. Sono circa 597mila nella fascia 5-11 anni, il 25%. E 281mila nella fascia 40-49 anni, segue... Leggi su europa.today (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 14 feb. (Adnkronos Salute) - Sono 1,9 milioni gli, al massimo da 6 mesi,alcuna somministrazione delanti-. Sono circa 597mila nella fascia 5-11 anni, il 25%. E 281mila nella fascia 40-49 anni, segue...

Covid Italia, quasi 2 milioni italiani guariti ma senza vaccino

