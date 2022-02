Covid oggi Toscana, 4.216 contagi: bollettino 15 febbraio (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.216 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 15 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 4.216 su 43.440 test di cui 9.929 tamponi molecolari e 33.511 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 9,71% (58,7% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.528.773 di cui 2.245.283 dosi booster. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.216 ida coronavirus in, 152022, secondo numeri e datideldella regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati insono 4.216 su 43.440 test di cui 9.929 tamponi molecolari e 33.511 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 9,71% (58,7% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati insono 8.528.773 di cui 2.245.283 dosi booster. L'articolo proviene da Italia Sera.

