Covid oggi Russia, 166.631 contagi e 704 morti: record ricoveri (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 166.631 i nuovi contagi da Covid-19 confermati in Russia nelle ultime 24 ore, dove si registrano altri 704 morti per complicanze legate al coronavirus e un aumento record dei ricoveri. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati riportati dall’agenzia Tass, sono stati ricoverati 21.833 pazienti Covid-19, a fronte dei 10.451 ricoveri segnalati ieri. Il bollettino di oggi indica un totale di 14.480.596 infezioni accertate dall’inizio della pandemia con 341.635 morti e 11.470.925 persone guarite dopo aver contratto l’infezione. Ieri erano stati segnalati 180.456 contagi e 683 decessi, mentre il bollettino dell’8 febbraio riportava 165.643 infezioni e 698 morti. L'articolo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 166.631 i nuovida-19 confermati innelle ultime 24 ore, dove si registrano altri 704per complicanze legate al coronavirus e un aumentodei. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati riportati dall’agenzia Tass, sono stati ricoverati 21.833 pazienti-19, a fronte dei 10.451segnalati ieri. Il bollettino diindica un totale di 14.480.596 infezioni accertate dall’inizio della pandemia con 341.635e 11.470.925 persone guarite dopo aver contratto l’infezione. Ieri erano stati segnalati 180.456e 683 decessi, mentre il bollettino dell’8 febbraio riportava 165.643 infezioni e 698. L'articolo ...

