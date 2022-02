Covid oggi Marche, 2.881 contagi e 9 morti: bollettino 15 febbraio (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.881 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 15 febbraio 2022 nelle Marche, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione che è in zona arancione. Da ieri sono morte 9 persone nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 7.568 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 38,1%. I ricoverati nei reparti ordinari Covid sono 314, mentre sono 34 le terapie intensive occupate. In isolamento domiciliare 24.160 persone. Da inizio pandemia sono morte nella Regione 3.516 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Ancona a 772, Macerata a 632, Pesaro-Urbino a 585 e Ascoli Piceno 409. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.881 i nuovida Coronavirus, 152022 nelle, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione che è in zona arancione. Da ieri sono morte 9 persone nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 7.568 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 38,1%. I ricoverati nei reparti ordinarisono 314, mentre sono 34 le terapie intensive occupate. In isolamento domiciliare 24.160 persone. Da inizio pandemia sono morte nella Regione 3.516 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Ancona a 772, Macerata a 632, Pesaro-Urbino a 585 e Ascoli Piceno 409. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Adnkronos : #Covid Italia, sono quasi due milioni i guariti senza alcuna somministrazione del #vaccino: - GuidoDeMartini : 1??5????0??2????2??0??2??2?? OGGI CI SIAMO, è “il giorno della vergogna”: IL GIORNO in cui il governo, per tutelare l… - Agenzia_Ansa : Scatta da oggi l'obbligo del Super Green pass anti-Covid per gli over 50 sul luogo di lavoro #ANSA - claretta_g : Oggi abbiamo avuto il dolce e l’amaro Il dolce jhop con le sue foto Jimin che ci fa sapere che sta bene e jin con… - Mibavi1 : RT @GiorgiaMeloni: L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, dice la nostra Costituzione. Ma da oggi chi non ha il lasciapa… -