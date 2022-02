Covid oggi Lombardia, 7.757 contagi e 33 morti. A Milano 2.236 casi (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.757 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 15 febbraio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 33 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 107.798 tamponi, tra molecolari e antigenici, di cui è risultato positivo il 7,1%. Nelle ultime 24 ore sono morte 33 persone, ieri sono stati 77 i decessi, per un totale di 38.109 morti nella regione da inizio pandemia. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva: sono oggi 166, 4 più di ieri; mentre calano i pazienti nei reparti ordinari: 1.872, 41 meno di 24 ore fa. Sono 2.236 i nuovi casi di Covid nel territorio metropolitano di Milano, di cui 893 nella città capoluogo. ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.757 i nuovida Coronavirus, 15 febbraio 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 33nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 107.798 tamponi, tra molecolari e antigenici, di cui è risultato positivo il 7,1%. Nelle ultime 24 ore sono morte 33 persone, ieri sono stati 77 i decessi, per un totale di 38.109nella regione da inizio pandemia. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva: sono166, 4 più di ieri; mentre calano i pazienti nei reparti ordinari: 1.872, 41 meno di 24 ore fa. Sono 2.236 i nuovidinel territorio metropolitano di, di cui 893 nella città capoluogo. ...

