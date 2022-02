Covid, Novak Djokovic non molla sul vaccino: “Disposto a non disputare i tornei del Grande Slam se prevedono l’obbligo” (Di martedì 15 febbraio 2022) Novak Djokovic, in un’intervista alla Bbc, si è detto “Disposto a pagare il prezzo” di non disputare tornei come Wimbledon e Roland Garros “se costretto a vaccinarmi”. Nella prima intervista ad ampio raggio da quando è stato detenuto a Melbourne a gennaio, Djokovic ha affrontato la questione relativa alla tempistica del suo caso positivo di Covid a dicembre e ha discusso del proprio atteggiamento nei confronti del vaccino. Il tennista serbo spiega che non è mai stato “contrario alle vaccinazioni”, confermando di aver fatto i vaccini da bambino. Chiarisce invece che ha “sempre sostenuto la libertà di scegliere cosa mettere nel proprio corpo” e insiste sul fatto di non avere “abbastanza informazioni sul vaccino” per poter prendere una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022), in un’intervista alla Bbc, si è detto “a pagare il prezzo” di noncome Wimbledon e Roland Garros “se costretto a vaccinarmi”. Nella prima intervista ad ampio raggio da quando è stato detenuto a Melbourne a gennaio,ha affrontato la questione relativa alla tempistica del suo caso positivo dia dicembre e ha discusso del proprio atteggiamento nei confronti del. Il tennista serbo spiega che non è mai stato “contrario alle vaccinazioni”, confermando di aver fatto i vaccini da bambino. Chiarisce invece che ha “sempre sostenuto la libertà di scegliere cosa mettere nel proprio corpo” e insiste sul fatto di non avere “abbastanza informazioni sul” per poter prendere una ...

