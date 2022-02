Covid, notizie. Bollettino: 70.852 casi e 388 morti. Tasso di positività al 10,2%. LIVE (Di martedì 15 febbraio 2022) Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva (-54) e dei ricovi ordinari (-448). Processati 695.744 tamponi. Speranza: "Pandemia non è evaporata ma ora maggiore fiducia. L'altissimo Tasso di vaccinazione e questa nuova variante ci mettono nella condizione di guardare con maggiore fiducia ai prossimi mesi". In vigore da oggli l'obbligo del super green pass al lavoro per gli over 50 Leggi su tg24.sky (Di martedì 15 febbraio 2022) Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva (-54) e dei ricovi ordinari (-448). Processati 695.744 tamponi. Speranza: "Pandemia non è evaporata ma ora maggiore fiducia. L'altissimodi vaccinazione e questa nuova variante ci mettono nella condizione di guardare con maggiore fiducia ai prossimi mesi". In vigore da oggli l'obbligo del super green pass al lavoro per gli over 50

