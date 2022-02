Covid: nel Milanese 2.236 nuovi positivi, 1.090 nel Bresciano (Di martedì 15 febbraio 2022) Milano 15 feb. (Adnkronos) - Sono 2.236 i nuovi casi di Covid nel territorio metropolitano di Milano, di cui 893 nella città capoluogo. Segue la provincia di Brescia con 1.090 nuovi positivi. Incremento a tre cifre negli altri territori lombardi: Bergamo +703; Monza e Brianza +642; Varese +575; Pavia +526; Mantova +482; Como +439; Cremona +302; Lecco +235; Lodi +131 e Sondrio +111. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Milano 15 feb. (Adnkronos) - Sono 2.236 icasi dinel territorio metropolitano di Milano, di cui 893 nella città capoluogo. Segue la provincia di Brescia con 1.090. Incremento a tre cifre negli altri territori lombardi: Bergamo +703; Monza e Brianza +642; Varese +575; Pavia +526; Mantova +482; Como +439; Cremona +302; Lecco +235; Lodi +131 e Sondrio +111.

