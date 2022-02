Covid, le notizie. Da oggi Super green pass obbligatorio al lavoro per over 50. LIVE (Di martedì 15 febbraio 2022) La curva dei casi flette del 30% a settimana. Calano anche le terapie intensive. Uno studio dimostra che le varianti non bucano i vaccini. Un flop ieri la protesta dei no-vax a Roma. Vittoria invece dei manifestanti in Canada, con l'Ontario che abolisce il pass. Trudeau ha dichiarato l'emergenza pubblica nazionale per mettere fine alle proteste Leggi su tg24.sky (Di martedì 15 febbraio 2022) La curva dei casi flette del 30% a settimana. Calano anche le terapie intensive. Uno studio dimostra che le varianti non bucano i vaccini. Un flop ieri la protesta dei no-vax a Roma. Vittoria invece dei manifestanti in Canada, con l'Ontario che abolisce il. Trudeau ha dichiarato l'emergenza pubblica nazionale per mettere fine alle proteste

