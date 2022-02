Covid, la discesa c'è ancora ma frena: 2.881 positivi nelle Marche, incidenza ancora giù. Nove decessi, tra loro un 54enne. Ricoveri - 2/ Il ... (Di martedì 15 febbraio 2022) ANCONA - Le Marche in zona arancione , probabilmente fino al 28 febbraio, ma i numeri continuano a certificare un abbassamento della curva pandemica di questa quarta ondata Covid . Tanto che già si ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 15 febbraio 2022) ANCONA - Lein zona arancione , probabilmente fino al 28 febbraio, ma i numeri continuano a certificare un abbassamento della curva pandemica di questa quarta ondata. Tanto che già si ...

Advertising

infoitinterno : Contagi Covid, curva ancora in discesa: 4.216 casi - legalevecchi : RT @fortnardelli: Covid, Speranza: 'Casi in discesa, ma la pandemia non è finita. Giusto l'obbligo vaccinale per gli over 50' Abbiamo la d… - globalistIT : Buone notizie - rep_firenze : Contagi Covid, curva ancora in discesa: 4.216 casi - ilSaronno : Covid, il punto: discesa continua a Saronno, Tradate e Limbiate -