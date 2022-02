Covid, “la carica virale nei vaccinati è più bassa ed eliminano prima il virus rispetto ai non vaccinati” (Di martedì 15 febbraio 2022) Come è noto i vaccinati possono essere contagiati. Ma due studi – uno pubblicato su Nature medicine e l’altro su MedRxiv (quindi non ancora revisionato) – confermano che la carica virale di chi ha ricevuto un composto anti Covid è inferiore a chi non è stato immunizzato. La prima analisi riguarda il trial Cove di Moderna – pubblicato lo scorso 10 febbraio – che ha sviluppato il vaccino a Rna messaggero Spikevax. Da luglio 2020 a maggio 2021 nei partecipanti è stato osservato che il vaccino ha ridotto il numero di copie virali di Sars Cov 2 di 100 volte rispetto a chi aveva ricevuto il placebo. E anche i tempi medi per cui la carica virale del coronavirus non è più rilevabile sono risultati inferiori: 4 giorni per i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Come è noto ipossono essere contagiati. Ma due studi – uno pubblicato su Nature medicine e l’altro su MedRxiv (quindi non ancora revisionato) – confermano che ladi chi ha ricevuto un composto antiè inferiore a chi non è stato immunizzato. Laanalisi riguarda il trial Cove di Moderna – pubblicato lo scorso 10 febbraio – che ha sviluppato il vaccino a Rna messaggero Spikevax. Da luglio 2020 a maggio 2021 nei partecipanti è stato osservato che il vaccino ha ridotto il numero di copie virali di Sars Cov 2 di 100 voltea chi aveva ricevuto il placebo. E anche i tempi medi per cui ladel coronanon è più rilevabile sono risultati inferiori: 4 giorni per i ...

