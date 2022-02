Covid Italia, Galli: “Green pass ha funzionato, ecco i numeri” (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il Green pass in Italia ha funzionato. E’ il ‘verdetto’ del professor Massimo Galli, nella giornata in cui il tema è d’attualità con l’entrata in vigore dell’obbligo di Super Green pass sul lavoro per gli over 50. “Credo che sia legittimo domandarsi se le misure di restrizione assunte e anche il Green pass che tanti si vorrebbero affrettare ad abolire, non abbiano avuto un ruolo di grande rilievo nel portare ad un risultato difficilmente controvertibile. Rispetto al quale i numeri sembrano parlare chiaro”, dice l’ex direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, in un lungo post su Facebook. “Si sente un gran parlare di quanto i vari Stati europei siano stati capaci di fronteggiare la ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilinha. E’ il ‘verdetto’ del professor Massimo, nella giornata in cui il tema è d’attualità con l’entrata in vigore dell’obbligo di Supersul lavoro per gli over 50. “Credo che sia legittimo domandarsi se le misure di restrizione assunte e anche ilche tanti si vorrebbero affrettare ad abolire, non abbiano avuto un ruolo di grande rilievo nel portare ad un risultato difficilmente controvertibile. Rispetto al quale isembrano parlare chiaro”, dice l’ex direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, in un lungo post su Facebook. “Si sente un gran parlare di quanto i vari Stati europei siano stati capaci di fronteggiare la ...

