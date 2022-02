**Covid: Governo pone fiducia su decreto legge per proroga stato emergenza** (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Il Governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha posto alla Camera la questione di fiducia sul decreto legge, già approvato dal Senato, che proroga al prossimo 31 marzo lo stato d'emergenza per la pandemia da Covid. La seduta è stata sospesa per lo svolgimento della Conferenza dei capigruppo che dovrà decidere il prosieguo dei lavori. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Il, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha posto alla Camera la questione disul, già approvato dal Senato, cheal prossimo 31 marzo lod'emergenza per la pandemia da Covid. La seduta è stata sospesa per lo svolgimento della Conferenza dei capigruppo che dovrà decidere il prosieguo dei lavori.

