Covid: Garante infanzia, 'su vaccini genitori tengano conto di volontà ragazzi' (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos Salute)() - "Negli ultimi giorni sono arrivate all'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza diverse segnalazioni da parte di genitori che lamentano la discriminazione dei propri figli non vaccinati nell'esercizio dei diritti all'istruzione, allo sport, allo svago e alla cultura. Premesso che, allo stato, per disposizione di legge, per svolgere alcune di queste attività è necessario possedere il Green pass rafforzato, è evidente che l'esclusione è l'inevitabile effetto di una scelta operata dagli stessi genitori". Lo sottolinea lo stesso Garante, Carla Garlatti, invitando i genitori a "tenere conto della volontà dei ragazzi". "Non mi esprimo su queste scelte, né su quelle a carattere sanitario attinenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos Salute)() - "Negli ultimi giorni sono arrivate all'Autoritàper l'e l'adolescenza diverse segnalazioni da parte diche lamentano la discriminazione dei propri figli non vaccinati nell'esercizio dei diritti all'istruzione, allo sport, allo svago e alla cultura. Premesso che, allo stato, per disposizione di legge, per svolgere alcune di queste attività è necessario possedere il Green pass rafforzato, è evidente che l'esclusione è l'inevitabile effetto di una scelta operata dagli stessi". Lo sottolinea lo stesso, Carla Garlatti, invitando ia "teneredelladei". "Non mi esprimo su queste scelte, né su quelle a carattere sanitario attinenti ...

