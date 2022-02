Covid e decessi, Ariela Benigni: “Perché sono ancora elevati” (Di martedì 15 febbraio 2022) I decessi legati al Covid-19 sono in calo ma restano elevati. Negli ultimi giorni la curva dei contagi sta facendo registrare una flessione, ma il numero delle vittime purtroppo rimane importante. Il dato si evince guardando il bollettino quotidiano che rileva l’andamento della pandemia: considerando la scorsa settimana, lunedì 7 febbraio i morti sono stati 326, martedì 8 febbraio 415, mercoledì 9 febbraio 384, giovedì 10 febbraio 325, venerdì 11 febbraio 334, sabato 12 febbraio 269 e domenica 13 febbraio 191. Alla luce di questi dati, abbiamo chiesto alla dottoressa Ariela Benigni, dell’Istituto Mario Negri, quali possano essere i motivi per cui l’entità delle morti continua ad attestarsi entro livelli significativi. “Generalmente – spiega la dottoressa ... Leggi su bergamonews (Di martedì 15 febbraio 2022) Ilegati al-19in calo ma restano. Negli ultimi giorni la curva dei contagi sta facendo registrare una flessione, ma il numero delle vittime purtroppo rimane importante. Il dato si evince guardando il bollettino quotidiano che rileva l’andamento della pandemia: considerando la scorsa settimana, lunedì 7 febbraio i mortistati 326, martedì 8 febbraio 415, mercoledì 9 febbraio 384, giovedì 10 febbraio 325, venerdì 11 febbraio 334, sabato 12 febbraio 269 e domenica 13 febbraio 191. Alla luce di questi dati, abbiamo chiesto alla dottoressa, dell’Istituto Mario Negri, quali possano essere i motivi per cui l’entità delle morti continua ad attestarsi entro livelli significativi. “Generalmente – spiega la dottoressa ...

