Covid, Djokovic: 'Non mi vaccino... anche se devo rinunciare al tennis' (Di martedì 15 febbraio 2022) Novak Djokovic assicura di non essere no - vax ma si dice disposto anche a rinunciare ai prossimi tornei di tennis piuttosto che vaccinarsi. Il tennista serbo, numero uno del tennis mondale, ha posto ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 15 febbraio 2022) Novakassicura di non essere no - vax ma si dice dispostoai prossimi tornei dipiuttosto che vaccinarsi. Ilta serbo, numero uno delmondale, ha posto ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Djokovic Djokovic: 'Non sono no vax, ma rinuncio ai trofei piuttosto che vaccinarmi' "Non sono un non vax, ma rinuncerei ai trofei piuttosto che essere costretto a vaccinarmi contro il Covid". Dopo l'espulsione dall'Australia , il numero 1 del mondo Novak Djokovic ha parlato alla Bbc (l'intervista completa sarà trasmessa stasera alle 21.30) e si è detto pronto a rinunciare a ...

Covid, Djokovic: "Non mi vaccino... anche se devo rinunciare al tennis" Gazzetta del Sud Djokovic alla Bcc: "Sarei disposto a rinunciare a Parigi se mi impongono il vaccino" Sì, questo è il prezzo che sono disposto a pagare". Lo ha detto il numero uno al mondo, il serbo Novak Djokovic in una intervista alla Bbc sulla sua posizione sui vaccini contro il Covid. Il 20 volte ...

Djokovic: "Non sono no vax, ma rinuncio ai trofei piuttosto che vaccinarmi" Djokovic ha dichiarato di non essere mai stato contrario alle ... tutti cercando di trovare collettivamente la migliore soluzione possibile per porre fine al Covid. Non sono mai stato contrario alla ...

