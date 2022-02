Covid, da oggi obbligo Super green pass a lavoro per over 50: cosa c’è da sapere (Di martedì 15 febbraio 2022) In vigore la misura che riguarda i lavoratori pubblici e privati: si rischia una multa dai 600 ai 1.500 euro e la sospensione dal servizio e dallo stipendio. Sanzioni anche per i datori di lavoro che non controllano. E per lo smart working cosa cambia? Tutti i dettagli Leggi su tg24.sky (Di martedì 15 febbraio 2022) In vigore la misura che riguarda i lavoratori pubblici e privati: si rischia una multa dai 600 ai 1.500 euro e la sospensione dal servizio e dallo stipendio. Sanzioni anche per i datori diche non controllano. E per lo smart workingcambia? Tutti i dettagli

