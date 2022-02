Covid Campania, 7.614 positivi: il tasso di contagio sale al 13,15%. Altri 26 morti, 9.500 da inizio pandemia. Diminuiscono i ricoveri (Di martedì 15 febbraio 2022) Coronavirus in Campania, aumentano i nuovi positivi e il tasso di contagio ma continua a diminuire il numero dei ricoveri. Il virus fa registrare Altri 7.614 positivi su 57.868 tamponi esaminati,... Leggi su ilmattino (Di martedì 15 febbraio 2022) Coronavirus in, aumentano i nuovie ildima continua a diminuire il numero dei. Il virus fa registrare7.614su 57.868 tamponi esaminati,...

Advertising

BeneventoNews : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (15 febbraio 2022) Ecco l’aggiornamento??… - BeneventoNews : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 15 FEBBRAIO 2022 Ecco l’aggiornamento?? - VincenzoIanno16 : RT @salernonotizie: Covid: Governatore De Luca, “In Campania è alle spalle ma serve prudenza” - mbbelluco : RT @difesapopolo: In due anni sono aumentati di 104.320 unità, per un totale di 301.579 persone rispetto alle 197.259 del 2019. I nuclei ri… - difesapopolo : In due anni sono aumentati di 104.320 unità, per un totale di 301.579 persone rispetto alle 197.259 del 2019. I nuc… -