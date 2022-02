Covid | 7 757 nuovi positivi in Lombardia e 703 a Bergamo | 33 i decessi

Leggi su bergamonews

(Di martedì 15 febbraio 2022) Sono 7.757 ial coronavirus in, a fronte dei 107.798 tamponi effettuati. Ase ne contano 703. Ci sono quattro persone in più di ieri ricoverate in terapia intensiva (166) e ce ne sono 41 in meno nei reparti dedicati (1.872). Inelle ultime 24 ore sono 33, per un totale complessivo da inizio pandemia pari a 38.109. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 107.798, totale complessivo: 32.179.874 – icasi: 7.757 – in terapia intensiva: 166 (+4) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.872 (-41) – i, totale complessivo: 38.109 (+33) Icasi per provincia Milano: 2.236 di cui 893 a Milano città;: 703; Brescia: 1.090; Como: 439; Cremona: ...