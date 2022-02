Cos’è il bonus psicologo e chi ne ha diritto per primo | a quando le richieste

Leggi su optimagazine

(Di martedì 15 febbraio 2022) Si fa un gran parlare deldopo che, in questi giorni, il ministro della Salute Speranza ha parlato dell’introduzione della misura nel Milleproroghe. Di che cosa si tratta e a chi spetta di? Ancora,sarà possibile fare domanda per il prezioso voucher in aiuto della salute mentale dei cittafini italiani?ile chi ne può beneficiare? Si tratta di un voucher che verrà emesso a favore di chi chiede supporto per problemi di salute mentale. La tematica è molto delicata, in particolare in questo periodo storico ossia a seguito di ben due anni di pandemia in cui le quarantene, lo smart working e le restrizioni in generale hanno avuto degli effetti anche devastanti sulle nostre vite e i comportamenti. Proprio per ...