(Di martedì 15 febbraio 2022) ROMA – “I manager delle telco italiane oggi devono affrontare le sfide legate alla redditività del settore ma, al tempo stesso, hanno la grande opportunità di contribuire attivamente all’evoluzione della società e alla trasformazione digitale, che cresce in modo esponenziale. Non a caso, il Governo ha messo al centro della sua agenda proprio la digitalizzazione del Paese, con investimenti molto importanti anche per le telecomunicazioni”. Lo ha dichiarato Gianluca, Chief Commercial Officer e prossimo co-Ceo di, all’evento Imagine Possible di Ericsson. “In un contesto in cui il mondo virtuale e quello reale sono sempre più vicini – ha aggiunto– le connettività ultrabroadband, l’IoT, l’intelligenza artificiale, i Big Data e la blockchain rappresentano ormai realtà consolidate. Questo scenario, altamente ...

Advertising

Lopinionista : Corti (WindTre): “Sviluppo tecnologico e responsabilità per costruire il futuro” - Mondo3 : #ImaginePossible: il punto di WINDTRE con Gianluca Corti - mondomobileweb : Ericsson Imagine Possible: intervenuti Labriola, Corti e Calcagno di Tim, WindTre e Fastweb - comunica_rp : Corti, WindTre: “Continuità tra reale e digitale, l’evoluzione trainata dalle telco” - lamescolanza : Corti (WINDTRE): sviluppo tecnologico e responsabilità per costruire il futuro -

Ultime Notizie dalla rete : Corti WindTre

CorCom

Lo ha dichiarato Gianluca, Chief Commercial Officer e prossimo co - Ceo di, all'evento Imagine Possible di Ericsson. "In un contesto in cui il mondo virtuale e quello reale sono sempre ...Lo ha dichiarato Gianluca, chief commercial officer e prossimo co - ceo di, all'evento 'Imagine Possible' di Ericsson. 'In un contesto in cui il mondo virtuale e quello reale sono ...Lo ha dichiarato Gianluca Corti, Chief Commercial Officer e prossimo co-Ceo di WINDTRE, all’evento Imagine Possible di Ericsson. “In un contesto in cui il mondo virtuale e quello reale sono sempre più ...Lo ha dichiarato Gianluca Corti, Chief Commercial Officer e prossimo co-Ceo di ... oltre che economico. Uno scopo che per Windtre, l'operatore mobile numero uno in Italia, si traduce nella volontà di ...