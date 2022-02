CORRSPORT – Napoli-Fabian rinnovo bloccato | ADL pronto ad ascoltare le offerte Lo spagnolo vuole due club

Leggi su napolipiu

(Di martedì 15 febbraio 2022) Tra ilRuiz c’è ancora distanza per il. De Laurentiisadle. Losogna dueRuiz e ilnon hanno ancora trovato la quadra per il. L’ex Betis ha il contratto in cadenza a giugno 2023 e ad oggi non ci sono stati passi avanti per la permanenza in riva al golfo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport,lascerà il, in cima ai desideri del centrocampista ci sono due: “Il contratto discadrà il 30 giugno 2023, al calar del sole della prossima stagione, e le chiacchierate andate in scena nel tempo con il ...